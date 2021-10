Holzheim (Schwaben) vor 19 Minuten

Vermisstensuche

Mädchen (11) wieder da: Sie war bei Eltern aus Sekte

In Schwaben ist ein 11-jähriges Mädchen nach dem Joggen am Samstag (16. Oktober 2021) nicht wieder Zuhause aufgetaucht. Am Montagmorgen (18. Oktober 2021) wurde bekannt, dass sie gefunden worden ist.