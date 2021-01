Eine 43 Jahre alte Münchnerin ist bei einem Unfall schwer verletzt worden, als sie Erste Hilfe leisten wollte.

An dem Unfall am Sonntagnachmittag (10.01.21) auf der A8 Richtung Salzburg in Höhe der Anschlussstelle Weyarn waren drei Fahrzeuge beteiligt, wie die Autobahnpolizei Holzkirchen mitteilte.

A8: Frau (43) wollte nur helfen

Nach einem Auffahrunfall zwischen zwei Fahrzeugen hatte die Münchnerin nach ersten Erkenntnissen am Seitenstreifen angehalten und sich zu den beiden auf dem mittleren Fahrstreifen stehenden Fahrzeugen begeben. Aus bislang ungeklärter Ursache - vermutlich jedoch, weil die Unfallstelle noch nicht abgesichert werden konnte - fuhr daraufhin eine ebenfalls aus München stammende 73-Jährige mit ihrem Wagen auf die beiden stehenden Fahrzeuge auf und quetschte die Ersthelferin zwischen den beiden stehenden Autos ein.

Die Frau wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Auch die 73-Jährige und die Insassen der beiden anderen Fahrzeuge kamen verletzt in Krankenhäuser. Der entstandene Sachschaden beläuft sich laut Polizei auf etwa 40.000 Euro. Die Autobahn war bis zum Abend gesperrt.