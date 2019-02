Schlecht geschlafen wegen Lärm: Bürger in Bayern können laute Straßen melden

Wo in Bayern ist es nachts besonders laut? Das möchte das Umweltministerium herausfinden - mit Hilfe von Gemeinden und Bürgern. Bei der sogenannten Lärmaktionsplanung sollen vorhandene Lärmprobleme analysiert und hoffentlich behoben werden. Aber auch ruhige Gebieten wolle man vor Zunahme des Lärms schützen, heißt es zu der Aktion vom Umweltministerium. Es geht dabei vor allem um Autolärm, also um die Frage: Welche Hauptverkehrsstraßen außerhalb und Bundesautobahnen innerhalb von Ballungsräumen sind am lautesten?

Lärmgeplagte Bürger und Gemeinden können mithelfen

Ab diesem Donnerstag (28. Februar) können Bürger und Gemeinden einen Monat lang (bis 28. März) Fragebögen im Netz beantworten. Die eingegangenen Rückmeldungen von Bürgern und Gemeinden werden dann in der ersten Phase der Aktion erfasst, ausgewertet und für die Lärmaktionsplanung berücksichtigt.

In Phase 2 können die Ergebnisse im Internet eingesehen und erneut bewertet werden. Durch die zwei Stufen verspricht sich das Umweltministerium sichere Antworten darauf, wo in Bayern Lärm am lautesten ist. Damit an den richtigen Stellen die richtigen Lärmschutzaktionen geplant werden können.

