In München ist am Mittwochabend ein Mann am Bein verletzt worden - wahrscheinlich durch einen Schuss. Es habe Zeugenhinweise auf eine Schießerei im Stadtteil Milbertshofen gegeben, sagte ein Polizeisprecher. Mehrere Menschen hatten den Notruf alarmiert.

Daraufhin rückten mehr als 30 Polizeistreifen aus. Kurz darauf sei ein leicht verletzter Mann mit einer vermeintlichen Schussverletzung am Bein an einer Bushaltestelle angetroffen worden. In der Nähe entdeckten die Polizisten zudem eine Patronenhülse, die offenbar aus einer Schusswaffe abgefeuert wurde.

Verletzter Mann in München gefunden: Zeugen berichten von Schießerei

Den Angaben zufolge wollte der 24-jährige Verletzte nicht mit der Polizei reden. Er sei in ein Krankenhaus gebracht worden. Hintergründe zu dem Vorfall waren noch unklar. Wie der BR berichtet, hat die Polizei Hinweise auf einen fehlgeschlagenen Drogendeal gefunden.

Es bestehe keine Gefahr für die Öffentlichkeit, hieß es. Die Polizei ermittelt weiter und es laufe eine Fahndung.

Vorschaubild: © pixabay/Skitterphoto (Symbolbild)