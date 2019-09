Schauspiel-Star von "Dahoam is Dahoam" gestorben: Er spielte auch im "Tatort"

Der bekannte Münchner Schauspieler Michael Schreiner ist gestorben. Der 69-Jährige spielte im "Tatort" mit und war ein Star in der Serie "Dahoam is Dahoam". Das berichtet der Bayerische Rundfunk (BR).

Laut einer Todesanzeige in der Süddeutschen Zeitung starb er bereits am 8. September und wurde im engsten Familienkreis in München beigesetzt. Die Familie bittet darum, ihre Privatsphäre zu respektieren.

Michael Schreiner ist tot: Er spielte auch im Tatort mit

Michael Schreiner spielte in der Tatort-Reihe an der Seite von Kommissarin Lena Odenthal (Ulrike Folkerts) in Ludwigshafen und wurde dadurch bundesweit bekannt. Teil des Münchner Tatorts war er in einer Folge im Jahr 2013.