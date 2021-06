Kitzingen vor 1 Stunde

Richterin begründet Freispruch im Kirchenasyl-Prozess

Nach einem Freispruch für einen Mönch in einem Kirchenasyl-Prozess in Unterfranken hat die Richterin ihre Entscheidung begründet. Sie habe nicht «Gnade vor Recht» ergehen lassen, sondern das Grundgesetz - in diesem Fall das Grundrecht auf Glaubens- und Gewissensfreiheit - direkt angewendet. «Das kommt selten vor, ist aber zulässig», sagte Richterin Patricia Finkenberger vom Amtsgericht Kitzingen der «Main-Post» (Mittwoch).