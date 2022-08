Tragisches Ende eines Ausritts mit Pferd in der Oberpfalz: Ein elf Jahre altes Mädchen ist nach einem Reitunfall im Krankenhaus an seinen schweren Kopfverletzungen gestorben.

Bei dem Ausritt in Begleitung einer 17-Jährigen sei das Pferd bei Wernberg-Köblitz durch ein Wildschwein erschrocken worden, wie die Polizei am Sonntag (07.08.2022) mitteilte. Das elfjährige Mädchen wurde am Tag zuvor von dem ausgewachsenen Pferd abgeworfen und lag bewusstlos am Boden.

Noch vor Ort wurde die Elfjährige reanimiert. Ein Rettungshubschrauber brachte sie in ein Krankenhaus, wo sie den Angaben zufolge am Abend starb.

