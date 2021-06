Auch auf der Autobahn 8 gab es um die Mittagszeit regen Rückreiseverkehr, wie ein Sprecher des Polizeipräsidiums Oberbayern Süd am Sonntagnachmittag sagte. Zu Verzögerungen sei es auch auf der Strecke von Garmisch-Partenkirchen in Richtung München gekommen. «Es war aber nichts Außergewöhnliches dabei», sagte der Sprecher. Auch an den Grenzübergängen habe es keine allzu langen Staus gegeben. Das Polizeipräsidium Schwaben Süd/West sprach ebenfalls von einem «normalen Verkehr» im Südwesten des Freistaats.

Der ADAC hatte vor dem Wochenende empfohlen, wegen des Rückreiseverkehrs Strecken wie die A6, A7 und A8 wenn möglich wegen erhöhter Staugefahr zu meiden.

