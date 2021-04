Regensburg vor 1 Stunde

Messer-Attacke

Regensburg: Mann (25) zeigt Zivilcourage und wird mit Messer in den Rücken gestochen

Er wollte einer Frau in Bahnhofsnähe zu Hilfe kommen - und wurde selbst zum Opfer: Ein 25-Jähriger ist von einem Mann in Regensburg mit einem Messer in den Rücken gestochen worden. Der 25-Jährige wurde schwer verletzt.