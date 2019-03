Micaela Schäfer auf U18-Party - Jugendamt eingeschaltet

Am 22. März 2019 soll im Regensburger Club "Helga" eine Party stattfinden. Besonderer Gast auf der Veranstaltung: Micaela Schäfer. Dass die Ex-Dschungelcamp-Teilnehmerin an der Party teilnehmen will, stößt insbesondere Eltern auf. Denn: Bei der Veranstaltung handelt es sich um eine U18-Party - sie trägt den Titel "SchoolsOut Premium Micaela Schäfer LIVE". Dass die Ankündigung derzeit für Wirbel sorgt, machte die Passauer Neue Presse zuletzt publik.

Mit der Party beschäftigt sich nun das Jugendamt. Grund dafür, ist ein Ankündigungsvideo, dass auf der "SchoolsOut"-Facebookseite gepostet wurde. Darauf ist Micaela Schäfer nackt zu sehen, sie bedeckt ihre Brustwarzen mit den Armen. Der Kommentar dazu: "Ich bringe ganz viele Geschenke für euch mit, es gibt Fotos, Autogramme, Selfies". Zudem sei sie schon oft in Regensburg gewesen und wisse, dass man dort gut feiern könne. Zum Abschluss, der Satz, der die Jugendamt-Telefone zu glühen brachte: "Ich freue mich wahnsinnig auf euch und werde natürlich meine Brüste spielen lassen."

Das ist das Video

Jugendamt alarmiert: "Sozialethische Desorientierung" bei Minderjährigen?

Im Auftritt des 35-jährigen Erotikmodels sieht das örtliche Jugendamt und die zuständige "Kommission für Jugendmedienschutz" eine "Gefährdung im Sinne einer sogenannte sozialethischen Desorientierung". Dem Bericht der Passauer Neuen Presse nach, haben sich zahlreiche Eltern bezüglich Schäfers geplantem Auftritt beschwert.

Die Stadt Regensburg äußerte sich dazu: "Der Auftritt der Künstlerin muss dahingehend ablaufen, dass die Altersgruppe der 16-Jährigen keiner Gefährdung im Sinne einer sogenannten sozialethischen Desorientierung ausgesetzt ist."

Eine mögliche Lösung sei wohl, das Alter auf der Party auf über 18 zu beschränken. Dies widerspricht allerdings dem U18-Motto der Party.

