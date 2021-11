Bayern verschärft Corona-Regeln nach Bund-Länder-Gipfel bis zum 15. Dezember

Corona-Regeln nach Bund-Länder-Gipfel bis zum 15. Dezember Kontaktbeschränkungen für Ungeimpfte - "de facto"-Lockdown

Weihnachtsmärkte abgesagt, Clubs und Diskotheken geschlossen

Noch härtere Maßnahmen in Hotspots mit Inzidenz über 1000

Ministerpräsident Markus Söder (CSU) hat am Freitag verkündet, dass Bayern zusätzlich zu den im Bund beschlossenen Maßnahmen alle rechtlichen Mittel ausschöpft, um die aktuelle vierte Welle der Corona-Pandemie zu brechen. Ab dem 24. November um 0 Uhr gelten für drei Wochen massive Verschärfungen. Für Ungeimpfte bedeutet dies ein "de facto"-Lockdown. In Hotspots wird das öffentliche Leben weitestgehend heruntergefahren.

Bestseller: Corona-Selbsttests bei Amazon ansehen

Corona-Maßnahmen in Bayern verschärft - Söder verkündet Kontaktbeschränkungen für Ungeimpfte

Bayern hat die Corona-Maßnahmen noch einmal deutlich verschärft: Markus Söder hat am 19.11. nach der Kabinettssitzung verkündet, welche Maßnahmen nun gelten. Die Regeln gelten ab dem Mittwoch, 24.11.2021 bis zum 15. Dezember 2021.

Alle Clubs, Diskotheken, Bars und Schankwirtschaften werden für drei Wochen geschlossen.

werden für drei Wochen geschlossen. Alle Jahrmärkte und Weihnachtsmärkte werden abgesagt und finden nicht statt.

und finden nicht statt. Für Ungeimpfte gelten in Bayern jetzt Kontaktbeschränkungen: Maximal fünf Personen aus zwei Haushalten dürfen sich treffen. Kinder unter 12 und Geimpfte werden hierbei nicht eingerechnet. Schulen sind hiervon natürlich eine Ausnahme.

Kinder unter 12 und Geimpfte werden hierbei nicht eingerechnet. Schulen sind hiervon natürlich eine Ausnahme. Angesichts der dramatischen Corona-Lage dürfen Kultur- und Sportveranstaltungen in Bayern nur noch in deutlich kleinerem Rahmen stattfinden: mit einer Auslastung von maximal 25 Prozent an Zuschauern. Zudem gilt dort die 2G-plus-Regel - Zugang also auch für Geimpfte und Genesene nur noch mit Test.

stattfinden: mit einer Auslastung von maximal 25 Prozent an Zuschauern. Zudem gilt dort die 2G-plus-Regel - Zugang also auch für Geimpfte und Genesene nur noch mit Test. In Inzidenz-Hotspots mit mehr als 1000 Neuinfektionen in den letzten 7 Tagen gelten noch härtere Maßnahmen: Hier werden Gastronomie, Sport- und Kulturstätten geschlossen. Veranstaltungen werden untersagt.

in den letzten 7 Tagen gelten noch härtere Maßnahmen: Schulen und Kitas bleiben offen , aber hier gilt weiter Maskenpflicht. Pooltests werden ausgweitet, vor allem in Kitas soll hier mehr passieren. In Bildungseinrichtungen gilt durchgehend 3G.

, aber hier gilt weiter Maskenpflicht. Pooltests werden ausgweitet, vor allem in Kitas soll hier mehr passieren. In Bildungseinrichtungen gilt durchgehend 3G. 2G und 2g-Plus werden verschärft: 2G gilt bei körpernahen Dienstleistungen, in Hochschulen, Volkshochschulen, Musik- und Fahrschulen.

Im Handel gilt eine Quadratmeter-Regel von einem Kunden pro 10 qm.

2G und 2G-Plus sollen "massiv kontrolliert" werden, so Söder.

Aktuell liegt die 7-Tage-Inzidenz in insgesamt neun Landkreisen in Bayern über dem Wert von 1000.

Pressekonferenz nach Kabinettssitzung: Markus Söder verkündet Änderungen in Bayern – Live-Ticker zum Nachlesen:

+++ 13.53 Uhr: "Wir werden um eine allgemeine Impfpflicht nicht herumkommen", so Söder. Die Diskussion sei aber nicht für jetzt geeignet, sondern müsse im Frühjahr geführt werden.

+++ 13.44 Uhr: Nun beginnen die Fragen. Markus Söder stellt noch einmal fest: Es gebe keine Ausgangsbeschränkungen - dies sei diskutiert, aber verworfen worden, weil es keine Wirkung gezeigt habe, etwa in Österreich. Wer in einem Inzidenz-Hotspot wohnt, kann in einen anderen Landkreis reisen und dort essen gehen.

+++ 13.42 Uhr: "Partys mit 1000 Menschen sind Körperverletzung", so Holetschek in einem emotionalen Statement.

+++ 13.40 Uhr: Wenn es so weitergehe, stehe das Gesundheitssystem vor dem Kollaps, so Holetschek. Jeder könne freiwillig durch Kontaktvermeidung und Rücksicht einen Beitrag leisten, sagt der Gesundheitsminister.

+++ 13.39 Uhr: Gesundheitsminister Klaus Holetschek (CSU) stellt klar: Die Lage ist dramatisch. Je höher die Infektionszahlen steigen, desto mehr Menschen kommen auf den Intensivstationen an.

+++ 13.31 Uhr: Michael Piazolo (Freie Wähler) stellt klar: An Schulen gilt 3G für alle - Schüler*innen, Lehrkräfte und alles Besucher*innen. Pooltests werden weiter ausgeweitet und jeden Montag durchgeführt. Sport im Innenraum wird mit Maske ausgeführt, draußen ohne Maske.

+++ 13.26 Uhr: Markus Söder bittet alle Eltern eindringlich, auch ihre Kinder impfen zu lassen, bald hoffentlich auch die Kinder ab 5 Jahren.

+++ 13.24 Uhr: Markus Söder: "Es geht hier echt um Leben."

+++ 13.21 Uhr: Für das kommende Jahr müsse über eine allgemeine Impfpflicht diskutiert werden - sonst stehe man wieder vor der gleichen Welle.

+++ 13.21 Uhr: Kommt keine bundesweite Impfpflicht für bestimmte Berufe, müssten sich die Bundesländer jeweils etwas überlegen, so Söder.

+++ 13.20 Uhr: Söder hofft, dass der Bund eine partielle Impfpflicht einführt.

+++ 13.19 Uhr: Die Impfzentren werden wieder hochgefahren. Auch so viele Ärzt*innen wie möglich sollen mitwirken bei den Impfungen. Auch Betriebsärzt*innen werden ab heute wieder mit einbezogen.

+++ 13.17 Uhr: Es wird kein absolutes Betretungsverbot für Pflegeheime geben.

+++ 13.16 Uhr: Schulen und Kitas bleiben offen, aber mit Maskenpflicht und weiter durchgeführten Pooltests. In Kitas werden Pooltests ausgeweitet.

+++ 13.14 Uhr: Die Situation sei in Bayern nicht überall gleich, daher gebe es lokal noch härtere Maßnahmen. In Landkreisen mit einer Inzidenz von über 1000 werde in den nächsten 3 Wochen alles geschlossen, wo sonst 2G und 2G-Plus gilt. Dort müssen etwa die Gastronomie, Sport- und Kulturstätten schließen, Veranstaltungen werden untersagt. Schulen und Kitas sollen aber auch dort weiter offen bleiben.

+++ 13.13 Uhr: Discos, Clubs, Schankwirtschaften und Nachtwirtschaften werden geschlossen. Alle Jahresmärkte und Weihnachtsmärkte werden abgesagt.

+++ 13.12 Uhr: 2G und 2G-Plus werden laut Markus Söder "massiv" kontrolliert werden. Dies müsse besser werden.

+++ 13.10 Uhr: Die epidemische Lage wird festgestellt. Kontaktbeschränkungen für Ungeimpfte und ein "de-facto"-Lockdown für Ungeimpfte. Es dürfen sich nur noch maximal fünf Personen aus zwei Haushalten treffen. Kinder unter 12 werden dabei ebenso wie Geimpfte nicht mit eingerechnet.

2G und 2G-Plus werden ausgeweitet. Der Handel bleibt von 2G ausgeschlossen. Die Quadratmeterzahl wird auf 10 qm pro Kunde reduziert. In der Gastronomie wird eine Sperrstunde ab 22 Uhr eingeführt.

+++ 13.09 Uhr: Es gibt ein Stufenkonzept: "Wir machen nicht alles zu, lassen aber auch nicht alles offen." - Blocken, Bremsen und Boosten seien die Stichworte.

+++ 13.08 Uhr: Alle Maßnahmen, die heute verkündet werden, gelten bis zum 15. Dezember.

+++ 13.06 Uhr: "Wir müssen weniger Rücksicht nehmen auf jene, die selbst keine Rücksicht nehmen", so Markus Söder. Bayern sei weiter im "Team Vorsicht".

+++ 13.05 Uhr: Ursache für die aktuelle Situation seien auch Sorglosigkeit und mangelnde Solidarität

+++ 13.04 Uhr: Die meisten Impfdurchbrüche hätten eher milde Verläufe zur Folge.

+++ 13.03 Uhr: Im Süden sei die Impfquote historisch niedriger als anderswo in Deutschland - und die niedrige Impfquote sei die Hauptursache für die Unterschiede der Lage in Deutschland. "Wo die Impfquote niedrig ist, gehen die Inzidenzen durch die Decke."

+++ 13.02 Uhr: Auf den Intensivstationen liegen vor allem Ungeimpfte, Warnstufe gelb komme kaum zum Tragen - Covid-Patienten kämen meist direkt auf die Intensivstation.

+++ 13.01 Uhr: "Die vierte Welle ist heimtückisch", so Söder. Geimpft zu sein, schützt, sagt Markus Söder. Das Problem sei die "Impflücke".

+++ 13 Uhr: Markus Söder tritt vor die Presse.

Hier liest du ab 13 Uhr, was Markus Söder zu den neuen Maßnahmen in Bayern verkündet.

Lockdown-Pläne für Ungeimpfte in Bayern: Söder gibt neue Corona-Regeln bekannt

Nach Angaben der Deutschen Presse-Agentur (dpa) wollte er vor den Beratungen mit dem Koalitionspartner, den Freien Wählern, nicht konkreter werden. Die Ergebnisse der Beratungen wird Söder gegen 13 Uhr auf einer Pressekonferenz in München bekannt geben. Auch Gesundheitsminister Klaus Holetschek und Kultusminister Michael Piazolo werden daran teilnehmen.

Bayern werde alle rechtlichen Möglichkeiten ausschöpfen - sowohl nach der bisherigen als auch nach der neuen Rechtslage, also auf Basis des alten und des neu gefassten Infektionsschutzgesetzes, sagte Söder. "Der Grundsatz ist klar: Verschärfen, und zwar grundlegend. Kontakte reduzieren, sowohl bei Veranstaltungen als auch in anderen Bereichen", erklärte er. "Wir tun das, was wir tun müssen."

Nach der Neufassung des Bundesinfektionsschutzgesetzes sollen die Landesparlamente zwar über Beschränkungen im Freizeit-, Kultur- oder Sportbereich entscheiden können. Ausgangsbeschränkungen, pauschale Geschäfts- oder Schulschließungen sowie Reiseverbote sollen aber dann ausgenommen sein. Falls Länder jetzt noch solche Maßnahmen anordnen, könnten diese allerdings noch bis 15. Dezember in Kraft bleiben.

Welche Corona-Verschärfungen sind in Bayern rechtlich möglich?

"Wir werden prüfen, was nach dem neuen Recht alles möglich ist. Wir werden überlegen, was nach dem alten Recht insbesondere bis zum 15.12. möglich ist", erklärte Söder. Alles, was man am Freitag beschließe, müsse ganz bewusst den nächsten drei Wochen dienen, um die Zahlen zu senken und das Gesundheitssystem zu entlasten.

Lockdown-Maßnahmen auch für Geimpfte - die also nach der alten Rechtslage noch für eine gewisse Übergangszeit möglich wären - hält Söder nach eigenen Worten allerdings für rechtlich schwierig. "Eine komplette Einschränkung beispielsweise für Geimpfte wäre unter den gegenwärtigen Umständen kaum vorstellbar und verfassungsgemäß."

Söder kündigte für Anfang nächster Woche eine Beteiligung des Landtags an - nach einem endgültigen Kabinettsbeschluss. Womöglich böte sich dafür die Plenarsitzung am Dienstagnachmittag an. Für derartige Entscheidungen, die nun kommen könnten, brauche es eine parlamentarische Legitimation, sagte Söder. Spätestens bis Mitte der Woche sollten alle Maßnahmen in Kraft sein.

Bereits am Freitagnachmittag will er zudem mit allen Beteiligten in Bayern beraten, wie die Booster-Impfungen beschleunigt werden können.

mit dpa