Tödlicher Unfall: Radfahrer prallt gegen Betonwand und stirbt

Mit tödlichen Verletzungen wurde in den frühen Morgenstunden des Sonntags ein 55-jähriger Radfahrer in der Bahnunterführung Augsburger Straße in Memmingen aufgefunden.Trotz Reanimationsversuchen konnte nur noch der Tod des Verunglückten am Unfallort festgestellt werden. Nach bisherigen Ermittlungen befuhr der Mann die Kalchstraße stadtauswärts und prallte in der Bahnunterführung gegen eine Betonwand. Laut Polizei war er vermutlich zu schnell in eine Kurve gefahren und hatte die Kontrolle verloren.Andere Verkehrsteilnehmer waren nicht beteiligt, wie es weiter hieß.