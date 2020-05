Proteste gegen Corona-Einschränkungen: Innenminister Joachim Herrmann kritisiert Verhalten der Demonstranten

Der bayerische Innenminister Joachim Herrman (CSU) kritisierte das Verhalten der Demonstranten in München und Nürnberg stark und kündigte Konsequenzen an, wie der "Bayerische Rundfunk" (BR) berichtete. In einem BR-Interview nannte der CSU-Politiker das Verhalten einiger Demo-Teilnehmer "indiskutabel" und "rücksichtslos", da sie dadurch vor allem auch die Gesundheit unbeteiligter Personen gefährdeten. Gemeinsam mit dem Kreisverwaltungsreferat München wolle man bis zum kommenden Wochenende ein neues Konzept für anstehende Demonstrationen entwickeln.

Demonstranten müssten sich auf Strafen einstellen, wenn sie Regeln nicht einhalten, erklärte Innenminister Herrmann gegenüber dem BR. Wer bei einer solchen Kundgebung "klar und zwar absichtlich provozierend das Abstandsgebot von 1,5 Metern" nicht einhalte, müsse genauso belangt werden wie jeder andere Bürger, der in öffentlichen Verkehrsmitteln oder beim Einkauf gegen Vorschriften verstoße, betonte Herrmann.

Für das kommende Wochenende soll es ein überarbeitetes Konzept geben

Kritik an den Demonstrationen kam auch von Seiten der CDU-Spitze. Zwar sei das Recht auf Demonstration ein hohes Gut und stehe nicht in Frage, hieß es laut der "Deutschen Presse-Agentur" (DPA) am Montag nach einer Videoschalte des CDU-Präsidiums aus der Partei. Demonstrationen ohne Distanz untereinander und ohne Distanzierung von mitlaufenden Extremisten seien aber besorgniserregend.

Bei den Aktionen protestierten Verschwörungstheoretiker und Impfgegner bis hin zu AfD- und Pegida-Anhänger angefeuert von Stimmungsmache aus Russland ohne Rücksicht auf Ansteckungsgefahren, wurde in der CDU kritisiert, so die DPA.

Darüber hinaus wurde auf der anderen Seite die Polizei wurde dafür kritisiert, dass sie die Demonstration in München nicht aufgelöst hatte. Herrmann verteidigte das Verhalten der Polizei. "Ich glaube, die Polizei hat unterm Strich richtig gehandelt", sagte Herrmann dem "Münchner Merkur". Ein polizeiliches Eingreifen hätte nur zu noch mehr Enge und noch mehr Körperkontakt geführt, so Herrmann.

CDU-Spitze: Kritik an distanzlosen Corona-Demos

Gleichzeitig betonte Joachim Herrmann im Interview mit dem "Bayerischen Rundfunk", dass es in Bayern auch zahlreiche Demonstrationen gegeben habe, bei denen alle Vorgaben eingehalten worden sind.

Auch in Bamberg fand am Samstag eine Demo unter dem Motto "Für Freiheit und Selbstbestimmung" statt. Für 30 Personen war sie ursprünglich angemeldet, mit der Zeit versammelten sich jedoch rund 300 auf dem Maxplatz.

In Würzburg, Aschaffenburg, Schweinfurt, Forchheim und anderen Städten gab es ebenfalls zumeist kleinere Kundgebungen, so der BR.