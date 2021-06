Günzburg 08.06.2021

Polizei rettet Hunde aus illegaler Zucht in vermülltem Haus

20 Hunde und eine Katze hat die Polizei aus einer illegalen Zucht in einem Haus in Schwaben gerettet. Die Tiere seien dort unter katastrophalen Bedingungen gehalten worden, teilte die Polizei am Dienstag mit. Das Haus sei «komplett vermüllt», der Boden «mit Exkrementen übersät» gewesen, sagte ein Sprecher. Nach der Durchsuchung im Landkreis Günzburg am Montag seien die Tiere deshalb in umliegenden Tierheimen untergebracht worden. Die 57 Jahre alte Bewohnerin des Hauses hatte die Hundezucht demnach nicht angemeldet, aber trotzdem Tiere an Interessenten in ganz Deutschland verkauft.