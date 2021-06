In dem Prozess geht es laut Anklage um 830 000 Euro Bestechungsgeld. Der eine Angeklagte soll dafür vom Stahlwerk Aufträge in Millionenhöhe erhalten haben, sein Profit beträgt nach Ansicht der Staatsanwältin mehr als fünf Millionen Euro. Die Verteidiger sollten ebenfalls noch am Mittwoch ihre Plädoyers halten, das Urteil ist in der kommenden Woche geplant.

Die Lech-Stahlwerke produzieren nach eigenen Angaben mit rund 800 Mitarbeitern jährlich etwa 1,1 Millionen Tonnen Stahl.

