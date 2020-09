Weil die Zahl der Corona-Infektionsfälle im Landkreis Garmisch-Partenkirchen eine kritische Marke überstiegen hat, sind die Sicherheitsmaßnahmen für die Gemeinde für sieben Tage erhöht worden. Wie das Landratsamt am Freitag weiter mitteilte, werden Menschen, die am Dienstagabend bestimmte Bars besucht haben, aufgerufen, sich zu melden und testen zu lassen. An jenem Abend hätten bisherigen Erkenntnissen zufolge infizierte Personen die Lokale besucht, aber nicht alle Kontaktpersonen ließen sich nachvollziehen.

Laut einem Bericht der Bildzeitung sind 23 der seit Freitag 33 mit Corona infizierten auf eine 26-jährige US-Amerikanerin zurückzuführen. Die Frau, die als "Superspreaderin" fungierte, hat laut Angaben des Landkreissprechers Stephan Scharf in einem Hotel, der "Edelweiss Lodge", gefeiert, obwohl sie Corona-Symptome aufwies. Am Dienstagabend war sie wohl im Garmischer Nachtleben unterwegs.

Frau geht feiern - 23 Menschen mit Corona infiziert

Das Hotel, das der US-Armee gehört, wird nun ab Montag für 14 Tage geschlossen. Das teilt die "Edelweiss Lodge" auf ihrer Homepage mit. Dies sei notwendig, weil zahlreiche Mitarbeitende infiziert seien oder aufgrund des Kontakts in Quarantäne seien.

"Jeder, der das Resort seit dem 3. September besucht hat, sollte auf Symptome achten und medizinische Hilfe in Anspruch nehmen, wenn Symptome auftreten", so das Ressort auf der Homepage. Die Frau soll laut Bericht der "Bild" auch mehrere Bars besucht haben. Ob und wie viele Menschen sie dort angesteckt hat, ist noch unklar.

Seit Freitag müssen alle Gaststätten in der Gemeinde Garmisch-Partenkirchen (Bayern) täglich um 22.00 Uhr schließen, wie es weiter hieß. Nur noch maximal fünf Personen dürfen sich im öffentlichen Raum gemeinsam treffen - das gilt auch für alle Gastronomiebetriebe.

Einschränkungen in Garmisch-Partenkirchen

Für Privatveranstaltungen wird die Teilnehmerzahl auf höchstens 50 Personen in geschlossenen Räumen oder bis zu 100 Personen unter freiem Himmel beschränkt. Die Zahl der bestätigten Neuinfektionen mit dem Coronavirus überstieg am Freitag die kritische Marke von 50 Personen je 100 000 Einwohner binnen sieben Tagen.

Wegen der aktuellen Lage ist das Testzentrum in Garmisch-Partenkirchen auch am Samstag und Sonntag jeweils von 15.00 bis 20.00 Uhr geöffnet. Vor allem junge Menschen seien aufgerufen, sich testen zu lassen, hieß es. Sie seien besonders von den Neuinfektionen betroffen.