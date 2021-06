Würzburg 07.06.2021

Ordensschwester will nach Urteil Rechtsmittel einlegen

Nach einer Verurteilung wegen der Gewährung von Kirchenasyl in Unterfranken will die angeklagte Ordensschwester Rechtsmittel einlegen. Das sagte ihr Anwalt am Montag in München. Ob Berufung oder Revision werde allerdings erst entschieden, wenn die Urteilsbegründung des Amtsgerichts Würzburg schriftlich vorliege. Ziel sei ein Freispruch.