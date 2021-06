Würzburg vor 2 Stunden

Ordensschwester fechtet Kirchenasyl-Urteil an

Nach der Verurteilung wegen der Gewährung von Kirchenasyl in Unterfranken ficht neben der angeklagten Ordensschwester auch die Staatsanwaltschaft das Urteil an. Statt einer Verwarnung sei eine «mögliche Geldstrafe» das Ziel, sagte ein Sprecher am Mittwoch.