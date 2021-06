Berlin 07.06.2021

Oppositionsfraktionen ziehen Fazit zum Wirecard-Ausschuss

Der Untersuchungsausschuss zum Wirecard-Bilanzskandal steht kurz vor dem Abschluss - Grüne, FDP und Linke veröffentlichen am heutigen Tag (12.00 Uhr) ihre Bewertung der Ergebnisse. Dass die Opposition nach einem solchen Ausschuss ein etwas anderes Fazit zieht als die Regierungsfraktionen, ist üblich. Zu erwarten ist scharfe Kritik am Agieren der Bundesregierung und vor allem an Finanzminister Olaf Scholz (SPD). Die Abgeordneten sind überzeugt, dass mehrere Bundesbehörden schwere Fehler im Umgang mit dem ehemaligen Dax-Konzern Wirecard gemacht und in vielen Fällen nicht genau genug hingeschaut haben.