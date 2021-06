München 04.06.2021

Opferinitiative: Endlich übernimmt ein Bischof Verantwortung

Die Initiative von Missbrauchsopfern «Eckiger Tisch» hat das Rücktrittsangebot von Kardinal Reinhard Marx gelobt, weil es ihrer Ansicht nach den Weg frei macht für einen Neuanfang. «Es ist ein beeindruckender Schritt, dass endlich ein Bischof in Deutschland in der Ich-Form spricht und Verantwortung übernimmt», teilte ein Sprecher am Freitag mit. Der bisherige Prozess der Aufklärung sexueller Missbrauchsfälle sei an einen toten Punkt gekommen.