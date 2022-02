Nun steht endlich ein Termin fest: Ab Anfang März soll der neu zugelassene Impfstoff Novavax in Bayern eingesetzt werden. Das Gesundheitsministerium kündigte an: In der 9. Kalenderwoche sollen die ersten Lieferungen im Freistaat eintreffen.

"Bayern wird diesen bevorzugt für Impfungen von Beschäftigten in Einrichtungen im Gesundheits- und Pflegebereich zur Verfügung stellen, für die eine einrichtungsbezogene Impfpflicht gilt", sagte eine Sprecherin des Ministeriums am Mittwoch (2. Februar 2022) gegenüber der Deutschen Presseagentur. Darauf hätten sich die Gesundheitsminister*innen bei ihrer Konferenz am 22. Januar geeinigt. Angaben darüber, wie viele Dosen des Impfstoffs geliefert werden sollen, gibt es aber noch nicht.

Novavax-Impfungen starten in Bayern: Bestimmte Berufsgruppen priorisiert

Personen, die nicht im Gesundheits- oder Pflegebereich arbeiten, sich aber ebenfalls mit Novavax impfen lassen möchten, müssten noch abwarten, bis der proteinbasierte Impfstoff in einem zweiten Schritt zur Verfügung gestellt werde, so das Ministerium. Dafür sei es aber notwendig, dass der Bund den Impfstoff in ausreichender Menge in die Regelversorgung gebe.

Novavax ist der mittlerweile fünfte in der EU zugelassene Corona-Impfstoff. Mit einem zeitlichen Abstand von zwei Wochen werden zwei Dosen geimpft. Im Unterschied zu den mRNA-Vakzinen ist Novavax ein Protein-Impfstoff. Novavax wird oftmals auch als Totimpfstoff bezeichnet.

mit dpa