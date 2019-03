Nockherberg in München: Heute versammelt sich die bayerische Prominenz im Paulaner auf dem Nockherberg in der Landeshauptstadt. Dabei im Mittelpunkt: Die Starkbierprobe. Mit einem Bockbieranstich wie in Franken hat das allerdings wenig zu tun. Auf der Bühne im Paulaner spielt die Musik zum Derblecken. Alle wichtigen Informationen gibt es im inFranken.de-Blog.

Nockherberg 2019 - alle wichtigen Infos

Der Bayerische Rundfunk überträgt die "Salvatorprobe" ab 19 Uhr.

Eröffnet wird der Abend auf dem Nockherberg von Kabarettist Maximilian Schafroth. Er ist 2019 das erste Mal dabei und ersetzt Luise Kinseher.

Das Singspiel auf dem Münchner Nockherberg 2019 heißt "Das kleine Glück oder da müsste mal was gemacht werden". Um was es darin geht, ist noch unklar.

Nockherberg im TV: Wo und wann kann ich das Spektakel sehen?

Der Nockherberg wird von 19 bis 21 Uhr im Fernsehen des Bayerischen Rundfunks (BR) gezeigt. Allerdings kann man den Nockherberg auch im Livestream in der BR-Mediathek verfolgen. Anschließend, also nach der Fastenpredigt und dem Singspiel zeigt der BR die Diskussionsrunde "Sauber derbleckt!" live. Dabei geht es mit verschiedenen Gästen aus Politik und Gesellschaft um das Spektakel auf dem Nockherberg 2019.

News-Ticker: Söder bekommt erstes Starkbier heute auf dem Nockherberg

+++ Salvator angezapft: Starkbier-Fass wurde angezapft

Rund eine Stunde vor Beginn des Nockherbergs 2019 wure das erste Starkbier-Fass angezapft, damit Fastenprediger Maximilian Schafroth sowie die Politiker um Markus Söder auch etwas zu trinken haben.

+++ Erste Einblicke von den Proben

Der Bayerische Rundfunk veröffentlichte zuletzt erste Einblicke von den Proben zum Nockherberg 2019:

+++ Gästeliste auf dem Nockherberg: Wer fehlt eigentlich?

Stefan Betz und Richard Oehmann "derblecken" im Singspiel am Dienstagabend (12. März 2019) zahlreiche Politiker aus Bayern und der Welt. Doch nicht alle Erwähnten sind auch anwesend: So wird beispielsweise Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) nicht auf dem Nockherberg sein. Dies kündigte er bereits vor ein paar Tagen an. Auch Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat abgesagt. Ebenso Andrea Nahles von der SPD.

+++ Premiere für Maxi Schlafroth: Welche Politiker bekommen ihr Fett weg?

Die Fastenrede von Maximilian Schlafroth ist im Vorfeld des Abends eine Wundertüte. Gibt er sich eher konservativ oder ist er angriffslustig? Seine Vorgängerin Luise Kinseher ("Mama Bavaria") schaffte es, dass 2017 die bayerische Landtagspräsidentin Barbara Stamm (CSU) und die Sozialministerin Emilia Müller (CSU) dem Nockherberg fernblieben. 2010 verlor Michael Lerchenberg sogar seine Rolle als Fastenprediger, durch einen KZ-Vergleich.

Bockbier oder Starkbier?