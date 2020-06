Sie geben keine Milch mehr und sterben elendig. Die Fleckenviehzucht Primbs ist in tiefster Trauer über ihre betroffenen Kühe, die innere Verletzungen erlitten oder dann sogar daran starben. Zuerst konnten sich die Betreiber nicht erklären, wie es dazu kommen konnte.

Dann entdeckten sie zerschnittene Teile von Dosen im Futter der Tiere. Es muss jemand im letzten Jahr seinen Dosenabfall in einem der Getreideacker der Fleckviehzucht geworfen haben. Der Magnetschalter am Mähdrescher und Strohpresse erkennt kein Aluminium, so seien die scharfen Kleinteile unbemerkt mit in das Tierfutter gelangt.

Messerscharfe Aluminiumteile zerstören Adern und Organe

Zwei Kühe zeigen die gleichen Symptome wie die, die bereits mit ihrem ungeborenen Kalb an einer Bauchfellentzündung gestorben ist. Eine weitere Kuh muss eingeschläfert werden.

Auf Facebook zeigt sich die Landwirtin Irina Primbs zutiefst geschockt: "Die Kühe fressen es mit, wenn sie es nicht merken. Die Teile zerschneiden die Kuh von innen und zerstören auf ihrer Wanderung durch ihren Körper alles. [...] Oder die scharfen Splitter durchtrennen Adern oder wandern in die Lunge".

Allen 230 Tiere der Fleckviehzucht Primbs werden nun sicherheitshalber ein sogenannter Käfigmagnet über der Speiseröhre eingeführt. Dieser soll alle magnetischen Kleinteile, die die Kuh versehentlich mitfrisst, anziehen und unschädlich machen. Irina weiß, dass das gegen Aluminiumdosen nicht hilft, die Tiere aber vielleicht in Zukunft vor anderen grausamen Todesfällen schützt.

Appell der Landwirtin: "Werft den Müll nicht in die Wiesen und Felder!!!"

«So tragisch dieser Fall auch ist, sind uns derzeit keine weiteren akuten Vergleichsfälle bekannt», teilte Markus Drexler vom Bayerischen Bauernverband mit. Immer wieder sterben Tiere, weil spitze Gegenstände ihre Magenwand durchstechen, aber Rinder fräsen halt nun erst mal alles, sagt Ingrid Lorenz, Leiterin des Rindergesundheitsdiensts in Bayern.

Auch für uns Menschen kann Aluminium schädlich sein.

Die Landwirtin Primbs appelliert auf der Facebook-Seite der Fleckviehzucht, seinen Müll in den Abfalleimer und nicht in die Natur zu werfen. Und auch wenn die Versuchung groß sei, auf langen Autofahrten seine Red Bull Dose einfach aus dem Fenster zu werfen, bittet sie, dies zu unterlassen. Im schlimmsten Fall können daran Tiere, so wie ihre, sterben.