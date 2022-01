Um 12 Uhr will die Bayerische Regierung Änderungen der Corona-Regeln in einer Pressekonferenz verkünden: Nach einer Sitzung des Ministerrats werden Gesundheitsminister Klaus Holetschek (CSU), Kultusminister Prof. Dr. Michael Piazolo und der Leiter der Bayerischen Staatskanzlei, Staatsminister Dr. Florian Herrmann, vor die Presse treten. Wir berichten live.

Und darum wird es gehen: Bereits am Donnerstag (13. Januar 2022) wurde die Aussetzung der Hotspot-Regel in Bayern verkündet. Gesundheitsminister Holetschek begründete dies mit einer notwendigen Überarbeitung. Die Regelung soll an Omikron angepasst werden. Das könnte Konsequenzen für die Gastronomie im Freistaat haben. Welche das genau sein werden, darüber berät heute Vormittag das Kabinett. Auf der Pressekonferenz wird der Beschluss dann verkündet.

Pressekonferenz live: Welche Corona-Regeln ändert Bayern?

Bisher sah die Hotspot-Regel vor, dass das Leben in Regionen mit Inzidenzen über 1000 umfangreich heruntergefahren werden muss. Die Datenlage bezüglich der Omikron-Infektionen und der damit verbundenen Verläufe der Corona-Erkrankung seien hier entscheidend. Einige Kabinettsmitglieder sind wohl der Ansicht, die Hotspot-Regel sei "nicht mehr zeitgemäß". Nun wurde die Regelung offiziell ausgesetzt.

"Ich denke, es ist richtig und angemessen, die momentan in Bayern geltenden Hotspot-Regelungen, die an eine Sieben-Tage-Inzidenz von 1000 gebunden sind, an Omikron anzupassen", sagte der Gesundheitsminister der Deutschen Presse-Agentur in München. Momentan bringe jeder Tag zusätzliches Wissen. Das könne man für eine "sachgerechte Anpassung" der Hotspot-Regel an die Omikron-Variante nutzen, so Holetschek.

Der Bayerische Rundfunk spekuliert über Lockerungen für Wirtschaft und Kultur. Vor allem unter den Kulturschaffenden ist die Existenz-Angst und zugleich die Wut groß. Denn: Durch die Aufweichung der bundesweit geltenden 2G-Plus-Regel in der Gastronomie sehen sich Kulturschaffenden stark benachteiligt. Unter dem Slogan "Bier geht vor Kultur" haben sie jetzt Klage eingereicht. Sie fordern die Anpassung der Corona-Regeln in der Kultur an die Regeln, die in der Gastronomie gelten. Ob sich Holetschek heute dazu äußern wird, ist unklar.

Mit Prof. Dr. Michael Piazolo ist erneut der bayerische Kultusminister bei der Pressekonferenz dabei. Das lässt vermuten, dass es Informationen zu Schulen und/oder Kitas geben wird.In Kindergärten und -krippen gilt seit dem 10. Januar eine Testpflicht für Kitakinder. Piazolo wird vermutlich mindestens ein Update zur ersten Woche mit neuer Regelung geben.

in.Franken.de aktualisiert diesen Artikel regelmäßig und berichtet hier ab 12 Uhr live von der Pressekonferenz des Bayerischen Kabinetts.