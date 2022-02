In Bayern sollen die Corona-Regeln gelockert werden. Ministerpräsident Markus Söder spricht sich bereits seit Wochen für Lockerungen aus, zuletzt forderte er vom Bund "konsequente Öffnungsschritte".

Nach den von Ministerpräsident Markus Söder bereits angekündigten Corona-Lockerungen muss das bayerische Kabinett am Dienstag (8. Februar 2022) nun die entsprechenden Beschlüsse fassen. Die Ergebnisse werden im Anschluss an die Beratungen bekannt gegeben. Die Pressekonferenz könnt ihr an dieser Stelle ab 13 Uhr live mitverfolgen.

Corona-Maßnahmen in Bayern: Das könnte sich ändern

Einerseits soll die Sperrstunde für die Gastronomie aufgehoben werden. Bislang müssen Gaststätten um 22 Uhr schließen, künftig sollen sie wieder ohne coronabedingte Zeitbegrenzung öffnen dürfen. In Lokalen, in denen Speisen angeboten werden, können Gäste damit wieder länger sitzen. Hubert Aiwanger, Wirtschaftsminister und Chef der Freien Wähler, hatte sich ebenfalls öffentlich für die Lockerung der Sperrstunde in Bayern eingesetzt.

Bestseller: Corona-Selbsttests bei Amazon ansehen

Zudem soll es laut Markus Söder noch zu "weiteren vorsichtigen Schritten" bei den Lockerungen der Corona-Maßnahmen kommen. Der CSU-Chef habe sich dahingehend bereits im Vorfeld noch einmal in allen Regionen nach Klinik-Daten erkundigt. Momentan gebe es in den Krankenhäusern ein stabiles Bild trotz explodierender Infektionszahlen, bestätigte auch Bayerns Gesundheitsminister Klaus Holetschek am Wochenende in der "Augsburger Allgemeinen". "Wenn wir die gegenwärtige Situation über das Maximum der Infektionszahlen hinweg halten können, ist uns der Weg für weitere Erleichterungen eröffnet", so Holetschek.

Laut dem aktuellen Infektionsschutzgesetz haben die Länder relativ viel Spielraum bei der Anpassung der Corona-Regeln. So hatte Bayern im Januar eigenständig die erlaubten Zuschauerzahlen für Sport- und Kulturveranstaltungen angehoben. Wie der BR-Reporter Achim Wendler auf Twitter berichtete, will der Freistaat seinen Alleingang fortsetzen.

Söder will "Akzente setzen"

Im Hinblick auf die nächste Ministerpräsidentenkonferenz (MPK) in der kommenden Woche will Markus Söder den Weg für die Lockerungen mitbestimmen und "eigene Akzente setzen", da es bei den letzten Konferenzen nur geringe Fortschritte gab. Söder will nach eigener Aussage den "Einstieg in den Ausstieg" wählen. Trotz der aktuell schwierigen Situation sollen die "richtigen Türen" gefunden werden, durch die man gehen kann, so Söder. Es gehe darum, eine "sanfte und kontrollierte Öffnung voranzubringen".

So soll unter anderem bei körpernahen Dienstleistungen, wie beim Friseur, im Nagelstudio oder bei der medizinischen Fußpflege, wieder 3G statt 2G gelten - da diese "zum täglichen Bedarf gehören", so Söder. Masken müsse man aber weiterhin tragen.

Weiterhin soll die Zuschauerauslastung bei Kultur- und Sportveranstaltungen angehoben werden. Bei Kulturveranstaltungen sollen demnach wieder 75 Prozent der Plätze belegt werden dürfen. Bei Sportveranstaltungen sollen ebenfalls mehr Zuschauer in die Stadien dürfen: Geplant ist eine erlaubte Auslastung von 50 Prozent inklusive Stehplätzen. Die maximale Obergrenze soll jedoch bei 15.000 Menschen liegen. Sowohl bei Kultur- als auch bei Sportveranstaltungen gelte jedoch weiterhin 2G+ und Maskenpflicht.

Kabinett berät am Dienstag über die Lockerungen

Am Dienstag (8. Februar 2022) soll das Kabinett dann über die verkündeten Öffnungsschritte beraten und abstimmen. Der Ministerpräsident wirbt darüber hinaus weiterhin für einen bundesweiten Stufenplan für Öffnungen. Während der Pressekonferenz nach der virtuellen CSU-Vorstandssitzung am Montagmittag konnte sich Söder einige Seitenhiebe gegen die Ampel-Koalition nicht verkneifen.

Unter der Voraussetzung, dass die Kliniken nicht überlastet würden, "dürfen Freiheitsrechte nicht mehr wie in anderen Phasen der Pandemie zurückstehen", schrieb er bereits am Sonntag auf Facebook. Darüber hinaus hatte sich Söder am Wochenende zudem für Lockerungen der Kontaktbeschränkungen stark gemacht. "Der konsequente Einsatz von FFP2-Masken erlaubt die Rücknahme von Kontaktbeschränkungen", schrieb Söder weiter. "Dazu muss der Bund einen Stufenplan vorlegen."

Die Regierung soll daher Öffnungsschritte vorbereiten. Unterstützung bekam der CSU-Chef in der Ampel-Koalition zuletzt bereits von der FDP. Grüne und SPD, allen voran Bundeskanzler Olaf Scholz, wollen abwarten. Scholz will erst, wenn der Höhepunkt der Omikron-Welle überschritten ist, über Lockerungen sprechen.

Söder übt Kritik an Impfpflicht

Neben der Verkündung der konkreten Öffnungsschritte, übte Söder auch Kritik an der einrichtungsbezogenen Impfpflicht, die zum 15. März kommen soll. Laut Markus Söder sei diese "kein wirksames Mittel mehr, um die jetzige Omikron-Welle zu stoppen". Sie könne aber "leider ein Instrument sein, um die Belastungssituation und Pflegesituation deutlich zu verschlechtern". So bestehe die Gefahr, dass es durch "Abwanderung der Pflegekräfte" zu großen Problemen kommen könne.

Daher solle es "großzügigste Übergangsregelungen" geben, was "de facto zunächst einmal auf ein Aussetzen des Vollzugs hinausläuft", so Söder weiter. "Für wie viele Monate wird man dann sehen", fügte er hinzu - jedenfalls zunächst für einige Zeit, "um das Ganze vernünftig zu gestalten." Söder sieht nach eigener Aussage keine Möglichkeit, die einrichtungsbezogene Impfpflicht, die im Infektionsschutzgesetz verankert wurde, zum 15. März umzusetzen.