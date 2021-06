76 Jahre später habe sich dessen Sohn an die deutsche Botschaft in den Vereinigten Staaten gewandt, um das Banner aus dem Jahr 1929 zurückzugeben. Am Mittwoch sei die besondere Fracht am Münchner Flughafen zur Einfuhr fertig gemacht worden, teilte der Zoll mit. Die Marktgemeinde Kühbach will das Banner demnach bei einer feierlichen Zeremonie an die Krieger- und Soldatengemeinschaft zurückgeben.

