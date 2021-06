München/Berlin 04.06.2021

München und Berlin: Sicherheitslücke bei Schnelltestanbieter

Durch eine Sicherheitslücke in der Software eines Corona-Schnelltestanbieters mit Stationen in München und Berlin konnten Unbefugte auf Testergebnisse und andere sensible Daten zugreifen. Entdeckt wurde die Schwachstelle durch das Hackerkollektiv «Zerforschung». Der betroffene Anbieter, die MyDerma GmbH mit Sitz in Berlin, teilte am Freitag mit, die «mögliche Schwachstelle» habe einige Tage lang bestanden, sei aber, «wie wir sehen können, von niemandem genutzt» worden.