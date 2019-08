Feuerwehr-Großeinsatz wegen Brand in Hotel in Bayern: In einem Hotel in München mussten sich am frühen Samstagmorgen (03.08.2019) 31 Menschen wegen eines Saunabrandes im Keller in Sicherheit bringen. Sechs Hotelgäste wurden zur Abklärung in ein Krankenhaus gebracht, wie ein Sprecher der Feuerwehr München an Samstag sagte. Das Feuer war den Angaben zufolge gegen 02.30 Uhr ausgebrochen.

Vor wenigen Tagen ereilten Badegäste in Franken ein ähnliches Schicksal: In einer Therme war ein Feuer ausgebrochen, 140 Menschen mussten evakuiert werden.

Fluchtweg abgeschnitten

Als die ersten Einsatzkräfte den Innenhofbereich des Hotels betraten, war dieser stark verraucht und es schlugen Flammen aus einem Kellerfenster, wie es in einer Feuerwehrmitteilung hieß. "Mehrere Hotelgäste liefen den Einsatzkräften bereits hilfesuchend entgegen." Einem Bewohner war der Fluchtweg abgeschnitten - er wurde über eine tragbare Leiter aus dem ersten Obergeschoss geführt.

100 Einsatzkräfte konnten den Brand bis gegen 5 Uhr löschen. Der Schaden liegt laut Feuerwehr mindestens im hohen sechsstelligen Bereich. Die Brandursache war zunächst unklar. Die Polizei München hat Ermittlungen aufgenommen.