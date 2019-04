Ein 22-Jähriger hat seinen Vater bei einem Streit am Münchner Hauptbahnhof krankenhausreif geprügelt. Das vermeldet die deutsche Presseagentur (dpa). Der Vater musste im Krankenhaus medizinisch versorgt werden.

Sohn schlug Vater in München nieder

Der Mann habe seinen 47 Jahre alten Vater in einem Schnellrestaurant auf den Boden gestoßen und auf ihn eingeschlagen, teilte die Bundespolizei mit. Bis die Polizisten dort eintrafen, waren die beiden zu einem Hotel in der Nähe gegangen. Dort ging der Streit in der Nacht zum Freitag weiter. Mit Zeugen trennten Polizisten Vater und Sohn.

Der 47-Jährige blutete aus beiden Ohren und dem Mund. Zudem war er betrunken - er hatte fast zwei Promille intus. Er kam zur Versorgung in ein Krankenhaus.

Beide waren stark alkoholisiert

Den mit mehr als 1,7 Promille ebenfalls alkoholisierten Sohn nahmen die Polizisten mit aufs Revier und ordneten eine Sicherheitsleistung von 1000 Euro an. Wenig später kam der an Ohren und Mund genähte Vater aus dem Krankenhaus und bezahlte das Geld, um seinen Sohn abzuholen. Die Bundespolizei ermittelt nun gegen beide wegen gefährlicher Körperverletzung.

