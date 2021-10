Eine 14-Jährige ist am frühen Sonntagmorgen tot in der Münchner Wohnung ihrer Eltern aufgefunden worden. Das Mädchen habe Gewalteinwirkungen aufgewiesen, man gehe von einem Tötungsdelikt aus, sagte ein Polizeisprecher. Tatverdächtig sei ein 17-jähriger Münchner. Die Polizei fahndete daraufhin nach ihm, mittlerweile konnte er laut Polizeiangaben festgenommen werden.

"Wir gehen davon aus, dass sie sich vorher kannten", sagte der Polizeisprecher am Sonntagmittag. Zunächst hatte ein Polizeisprecher den 17-Jährigen als Ex-Freund des Mädchens bezeichnet, auch war von Stichverletzungen die Rede gewesen.

Update vom 25. Oktober 2021, 12 Uhr: Mutmaßlicher Täter gefasst

Der mutmaßliche Mörder der 14-Jährigen konnte mittlerweile festgenommen werden, wie die Münchner Polizei mitteilt. Der 17-Jährige wurde von Einsatzkräften der Bundespolizei am Montagvormittag festgenommen, bestätigt die Münchner Polizei. Ersten Angaben zufolge handelt es sich bei dem mutmaßlichen Täter um einen Freund der 14-Jähringen. Weitere Details zur Festnahme sollen bei einer Pressekonferenz um 13.30 Uhr veröffentlicht werden. Nach bisherigen Erkenntnissen kam das Mädchen in der Nacht von Samstag auf Sonntag ums Leben. Bei der darauffolgenden, groß angelegten Fahndung konnten die Ermittler zahlreiche Spuren sichern, durchkämmten die Gegend rund um den Tatort und setzten auch einen Polizeihubschrauber ein. Zu den genauen Umständen und zum Ort der Festnahme des 17-Jährigen gibt es bisher keine Angaben.

Update vom 25. Oktober 2021, 8.30 Uhr: Suche nach 17-Jährigem geht weiter

Nach dem gewaltsamen Tod einer 14-Jährigen in München sucht die Polizei weiter nach einem 17 Jahre alten Verdächtigen. Allerdings beschränkten sich die Ermittlungen nicht nur auf den Jugendlichen, es werde in alle Richtungen ermittelt, sagte eine Polizeisprecherin am Montag. Die Hintergründe der Tat waren zunächst weiter unklar.

Die Polizei machte auch keine Angaben dazu, warum der 17-Jährige als verdächtig gilt. Die Beamten waren am Sonntagmorgen zu einem Haus im Münchner Stadtbezirk Bogenhausen gerufen worden, wo die Schülerin gefunden wurde. Rettungskräfte hätten noch vergeblich versucht, das Mädchen zu reanimieren. Die Leiche des Mädchens soll obduziert werden.