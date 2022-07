Am Freitag, 08.07.2022, fiel einer Streife der Polizeiinspektion Kaufbeuren ein Motorradfahrer auf, welcher an seinem Motorrad ein manipuliertes Kennzeichen hatte. Anstatt eines amtlichen Kennzeichens hatte dieser laut Polizei den Schriftzug "Söder muss weg" über das Kennzeichen geklebt.

Der Fahrer sollte daraufhin einer Kontrolle unterzogen werden, heißt es im Bericht. Der Fahrer habe jedoch jegliche Anhaltesignale missachtet und sei mit überhöhter Geschwindigkeit in Richtung Aitrang geflüchtet.

Motorradfahrer mit Anti-Söder-Spruch fährt über Rot und auf die Gegenfahrbahn

Dabei sei er zu über 200 Kilometer pro Stunde schnell gewesen. "In Aitrang scheiterte erneut ein Versuch den Kradfahrer zum Anhalten zu bewegen. Der Kradfahrer wendete und setzte seine Fahrt in Richtung Friesenried fort", so die Polizei. Sie spricht von "erheblichen Geschwindigkeitsübertretungen durch den Motorradfahrer", nur durch Glück kam es demnach zu keinem Unfall. Zur Unterbindung der Weiterfahrt habe man weitere Streifen aus den Dienstbereichen Mindelheim, Marktoberdorf und Bad Wörishofen dazugeholt.

Kurz vor der Auffahrt auf die A96 sei der Mann über Rot und zudem auf die Gegenfahrspur gefahren. Er konnte laut Polizei im Anschluss auf die A96 in Richtung Lindau auffahren und vor der Kontrolle fliehen. Mehrere Verkehrsteilnehmer wurden bei seiner Flucht teils erheblich gefährdet, heißt es.

Der Fahrer könne wie folgt beschrieben werden: Männlich, etwa 185 cm, korpulent mit etwa 120 kg, komplett schwarze Lederkleidung, schwarzer Helm. Bei dem Motorrad handle es sich höchstwahrscheinlich um eine schwarz-blaue Yamaha YZF-R6, Bj 2017-2020. Auffällig seien dabei die blauen Felgen und das blaue Dekor. Zeugen oder Verkehrsteilnehmer, die gefährdet wurden, werden gebeten, sich bei der Polizei Kaufbeuren unter Telefon 08341/933-0 zu melden.

Vorschaubild: © Jonas Güttler/dpa/Symbolbild