Augsburg 08.06.2021

Mitternächtliches Lärmkonzert: Regen löst Rauchmelder aus

Starkregen hat während der Nachtruhe in Augsburg ein Lärmkonzert durch drei Rauchmelder ausgelöst. Die Warngeräte seien vermutlich wegen Renovierungsarbeiten in einem Haus in der Jakobervorstadt abmontiert und außen auf einem Fenstersims abgelegt worden, teilte die Feuerwehr am Dienstag mit.