Ein 21-Jähriger, der bei einer Corona-Teststelle in München arbeitet, soll mehreren Personen negative Testnachweise ausgestellt haben - ohne diese überhaupt getestet zu haben. Einer der Testwilligen wandte sich daraufhin an die Polizei.

Der 50-Jährige wollte seine sieben- und zehnjährigen Söhne testen lassen und fuhr deshalb am Dienstagabend zur Teststation, wie die Polizei am Mittwoch (29. Dezember) mitteilte. Der 21-Jährige habe dem Familienvater aber gesagt, an diesem Abend keine Tests mehr durchführen zu wollen. Er würde den noch anstehenden Personen aber trotzdem ein negatives Testergebnis ausstellen, was er dem Zeugen zufolge auch getan habe. Der 50-Jährige habe später den negativen Nachweis per Mail erhalten.

Polizeibeamte kontrollierten aufgrund der Anschuldigung ein Fitnessstudio, das sich in der Nähe der Teststation befindet. Dort stellte sich heraus, dass tatsächlich mehrere Personen ein negatives Textzertifikat erhalten hatten, obwohl sie nicht auf eine mögliche Infektion getestet wurden. Die Polizei prüft nun, ob Verstöße gegen das Infektionsschutzgesetz vorliegen. Der 21-jährige Mitarbeiter der Teststation wurde wegen Ausstellens unrichtiger Gesundheitszeugnisse angezeigt.

