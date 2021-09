Ehrwald vor 33 Minuten

Bergrettung

Mit Turnschuhen auf die Zugspitze: Junges Paar muss aus Schneesturm gerettet werden

Am Montag musste die Bergrettung an der Zugspitze ausrücken, um ein junges Paar zu retten. Die beiden waren bei strömendem Regen im Tal mit Turnschuhen bekleidet in Richtung Gipfel aufgebrochen. Der Regen wurde weiter oben zum Schneesturm.