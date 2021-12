Er wollte Weihnachtsstimmung verbreiten und hat dafür ein Knöllchen kassiert: Ein Autofahrer in Bayern hat seinen Wagen rundherum mit einer Lichterkette verziert. Als er damit am Donnerstagabend in Mindelheim im Landkreis Unterallgäu an einer Polizeistreife vorbeifuhr, wurde er prompt kontrolliert. Den Weihnachtsfreund erwartet nun ein Bußgeld, wie die Polizei am Freitag mitteilte.

Die Lichterkette habe das Erscheinungsbild des Autos so verändert, dass die Beamten dies als Gefahr für die Verkehrssicherheit sahen, hieß es. Der Mann musste den leuchtenden Festtagsschmuck abnehmen.

Vorschaubild: © fidelfea31/pixabay.com