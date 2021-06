Greding 07.06.2021

Miazga und Boehringer führen bayerische AfD in Wahlkampf

Mit dem Bundestagsabgeordneten Peter Boehringer und Landeschefin Corinna Miazga als Spitzenkandidaten geht die bayerische AfD in die Bundestagswahl in gut drei Monaten. Auf den ersten elf Plätzen der auf einem Parteitag in Greding aufgestellten Landesliste befinden sich ausnahmslos amtierende Bundestagsabgeordnete, teilte die AfD am Montag mit.