Ein Unbekannter verletzte einen Mann mit einem Messer am Münchner Hauptbahnhof schwer. "Der Mann wird immer noch gesucht", sagte eine Sprecherin der Bundespolizei am Montag laut Deutscher Presse-Agentur (dpa). Nach Aussagen der Polizei stritten sich die Männer am Sonntagabend (5. Dezember) bereits am Bahngleis. Als sie sich im Zug erneut traten, kam es zu dem Angriff. Dabei wurde das Opfer schwer verletzt und noch in der Nacht operiert.

Da der Angreifer fliehen konnte, sperrte die Polizei die Gleisen zunächst komplett. Der Bahnverkehr war stillgelegt. Erst als gegen 19.30 Uhr sicher war, dass sich der Täter nicht mehr im Bereich des Bahnhofs aufhielt, wurden die Gleise wieder für den Zugverkehr freigegeben, wie der BR berichtetet.

mit dpa