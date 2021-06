Dinkelsbühl 04.06.2021

Mehrere Verletzte bei Großbrand auf Dinkelsbühler Bauhof

Beim Brand zweier Lagerhallen auf dem Bauhof in Dinkelsbühl (Landkreis Ansbach) sind mehrere Menschen verletzt worden. Der Sachschaden durch das Feuer am Freitag geht nach ersten Schätzungen in die Hunderttausende Euro, wie die Polizei mitteilte.