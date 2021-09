Innerhalb von 24 Stunden seien 100.000 Tickets für die Show in München verkauft worden, teilte Fischers Management der Deutschen Presse-Agentur am Freitag mit. Insgesamt werden 150.000 Fans dabei sein können, der Vorverkauf war am Donnerstag gestartet.

Es sei das bislang größte Konzert in Helene Fischers Karriere und auch insgesamt in der deutschen Geschichte, teilte der Veranstalter, die Leutgeb Entertainment Group, mit.

Helene-Fischer-Konzert: 100.000 Tickets innerhalb von 24 Stunden verkauft

Dieser Erfolg sei für die Kultur- und Veranstaltungsbranche - nach einer so schweren Zeit - ein positives Zeichen für die Zukunft, sagte Klaus Leutgeb. Das Konzert soll am 20. August 2022 auf dem Gelände der Messe München stattfinden.

Fischer hat wegen einer Kreativpause und der Corona-Pandemie seit 2018 keine eigenen Konzerte mehr gegeben. Nur für einzelne TV-Auftritte und bei einem Festakt im schwäbischen Burladingen für geladene Gäste war sie auf der Bühne zu sehen.

Neulich veröffentlichte sie den Song «Vamos a Marte» (deutsch: «Lass uns zum Mars fliegen»), den sie im Duett mit Luis Fonsi («Despacito») singt. Im Oktober soll ihr neues Album «Rausch» erscheinen.

Fans fassungslos über horrende Ticket-Preise für Helen Fischer Konzert

Am Donnerstagvormittag (9. September) hat der Vorverkauf für das Konzert begonnen, doch für einige Fans gab es eine böse Überraschung. Tickets für das Showerlebnis kosten zwischen 70 und 200 Euro. VIP-Karten kosten unglaubliche 600 Euro – für viele Helene-Fischer-Fans nicht bezahlbar. Über Social Media machen sie ihrem Ärger Luft.

"Wollen wir darüber reden was das für unverschämte Preise sind“, schreibt beispielsweise ein User. Ein Weiterer schließt sich ihm an: „Man bekommt für das Geld auch eine Ferienwohnung in Kroatien, für zwei Wochen.“

Einige Fans stehen jedoch hinter Helene. Auch der Veranstalter - die Leutgeb Entertainment Group - verteidigt die Ticket-Preise gegenüber watson.de:„Jeder, und ich rede von jedem Fan, kann ab 69,99 Euro bestens live dabei sein, niemand muss teurere Karten kaufen und niemand wird ausgeschlossen – auch der ganz kleine Geldbeutel nicht (das ist uns wichtig)!“

