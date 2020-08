Maskenpflicht im Unterricht? Söder berät mit Vertretern bayerischer Schulen

Schulbetrieb in Bayern in der Corona-Krise: Wie geht es weiter mit dem Unterricht an bayerischen Schulen? Über diese Frage soll am Dienstag (1. September 2020) das bayerische Kabinett beraten und Hygieneauflagen für das neue Schuljahr festlegen. Zuvor trifft sich der bayerische Ministerpräsident Markus Söder (CSU) jedoch mit Lehrern, Schülern und Eltern, um über die zentralen Fragen zum Unterricht während der Pandemie zu sprechen.

Das Treffen findet am Montag (31. August 2020) in München statt. Anschließend werden Söder und Kultusminister Michael Piazolo die Ergebnisse des Gesprächs in einer Pressekonferenz bekannt geben. Ab 13.00 Uhr können Sie die Pressekonferenz an dieser Stelle im Liveticker von inFranken.de mitverfolgen.

Corona-Regeln an bayerischen Schulen: Söder berät mit Schülern und Lehrern

Es soll diskutiert werden, welche Hygieneauflagen notwendig sind, um den Regelbetrieb mit Präsenzunterricht sicherzustellen. In Hinblick darauf wird es wahrscheinlich auch um eine mögliche Maskenpflicht im Unterricht gehen. In Nordrhein-Westfalen wurde eine derartige Regelung für Schüler ab der vierten Klasse bereits kurzzeitig eingeführt. Söder hatte die Maßnahme als einen interessanten Ansatz bezeichnet.

Auch der Umgang mit den erneut steigenden Infektionszahlen muss für den Schulbetrieb in Bayern geklärt werden: Wann sind Schulschließungen notwendig? Wie wird der Unterricht von zu Hause künftig gehandhabt?

Wie bereits Anfang August vom bayerischen Kabinett beschlossen wurde, sind Schulen auch in der neuen Teststrategie des Freistaates inbegriffen. Laut Beschluss soll das Ende der Ferien für die Reihentestung von Schulpersonal genutzt werden. Das neue Schuljahr in Bayern beginnt am 8. September.