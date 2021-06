München vor 21 Stunden

Maskenaffäre: Opposition wirft CSU Unglaubwürdigkeit vor

Die Opposition im Landtag hat der CSU bei der Aufarbeitung der Maskenaffäre erneut fehlenden Kooperationswillen vorgeworfen. Die Art wie die Regierung mit den Anfragen von Parlamentariern zu den Vorgängen umgehe, verhindere die Aufklärung und damit die zur Wiederherstellung notwendige Transparenz, sagte Florian Siekmann (Grüne) am Dienstag im Landtag in München. Auch SPD-Fraktionschef Florian von Brunn und die FDP unterstellten der Regierung, die Aufarbeitung der Affäre nicht so voranzutreiben, wie es notwendig wäre. Erneut drohte von Brunn aus diesem Grund mit der Einsetzung eines Untersuchungsausschusses.