München 05.06.2021

Rücktritt von Marx: Theologin über Erfüllung ihrer Träume

Das Rücktrittsgesuch des Münchner Kardinals Reinhard Marx hat die Vizevorsitzende im Landeskomitee der Katholiken in Bayern, Elfriede Schießleder, positiv bewertet. «Es ist vielleicht die Erfüllung einer meiner kühnsten Träume, dass es einen Bischof gibt, der sein Amt so ernst nimmt, zu sagen, ich übernehme Verantwortung auch für das, was geschehen ist und nicht schon justiziabel nachweisbar ist», sagte sie in einem Interview dem Bayerischen Rundfunk am Samstag. Das habe sie unglaublich stark gefunden. Auch wenn sie einen Rücktritt gerade von Marx «ewig schad» finde.