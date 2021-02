Bayerns Ministerpräsident Markus Söder hat nach der Vorstandssitzung der CSU in München am Montag angekündigt, dass in Bayern ab dem 1. März neben Frisörgeschäften auch andere Dienstleistungsbetriebe öffnen können.

Betroffen sind dann Gärtnereien, Gartenmärkte und Blumenläden. Es handle sich um verderbliche Ware, so Söder. Er betonte:

In Bayern sollen am 1. März Gärtnereien, Gartenmärkte und Blumenläden öffnen dürfen. Das kündigte Ministerpräsident Markus Söder (CSU) am Montag vor einer Videoschalte des CSU-Vorstands in München an - so werde er dies dem Kabinett an diesem Dienstag vorschlagen. «Sonst wird dieses ganze Blumengeschäft nur bei Discountern stattfinden, und dann werden die Discounter überrannt.» Deshalb mache eine Anpassung an dieser Stelle Sinn. Neben den Friseuren sollen nach Worten Söders ab 1. März auch andere körpernahe Dienstleistungen wie Fußpflege wieder möglich sein.

