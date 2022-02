Bayerns Ministerpräsident Markus Söder stellt für Februar weitere Lockerungen der Corona-Regeln in Aussicht: Bleibe die Lage an den Kliniken stabil und komme es nicht zu einer starken Belastung der Intensivstationen, sollten den Bürgern wieder mehr Freiheiten gewährt werden, kündigte der CSU-Vorsitzende an. Hintergrund seiner optimistischen Äußerung ist, dass sich die Omikron-Variante trotz hoher Inzidenzzahlen anders als die Delta-Variante auswirke. "Omikron ist was anderes als Delta", betonte Söder in einem Interview mit der ARD. Er erwarte den Höhepunkt der Omikron-Welle bereits in zwei Wochen. Anschließend könne er sich eine Entschärfung der Maßnahmen für die Gastronomie, die Kultur sowie den Sportbereich vorstellen.

Die Bundesregierung sprach sich am Montag hingegen deutlich gegen «verfrühte» Corona-Lockerungen aus. Man sehe im Moment noch keinen Anlass für Lockerungen der Corona-Maßnahmen. «In dem Moment, wo wir das Gefühl haben, verantwortlich lockern zu können, wird diese Bundesregierung, werden alle Landesregierungen genau diesen Schritt gehen», sagte Regierungssprecher Steffen Hebestreit am Montag in Berlin. Im Augenblick sei es aber «noch ein bisschen verfrüht», schon diesen Schritt zu machen. Man sei noch in der Phase, in der es bergauf gehe mit den Zahlen, jeden Tag gebe es neue Rekordwerte. Der Höhepunkt der Welle sei noch nicht erreicht. «Und insofern würde ich im Augenblick davor warnen, zu frühzeitig zu glauben, es ist schon vorbei», sagte Hebestreit.

Söder will Corona-Maßnahmen erneut lockern

Auch Söders vorläufiger Stufenplan soll frühestens Mitte Februar umgesetzt werden. Der Plan sehe vor, bei Sport- und Kulturveranstaltungen wieder mehr Zuschauer zuzulassen. Auch in Gastronomiebetrieben und bei Messen könnte dann wieder mehr Menschen der Zutritt erlaubt werden. Vor dem nächsten bundesweiten Corona-Gipfel Mitte Februar sollen die Lockerungen aber noch nicht in Kraft treten. "Ich glaube, wir müssen Schritt für Schritt gehen", sagte Söder dazu.

Der Präsenzunterricht an bayerischen Schulen soll laut dem CSU-Chef unbedingt fortgesetzt werden. "Präsenzunterricht aussetzen führt ins Chaos", machte er deutlich. Die vorhandene Teststrategie und Maskenpflicht machen Unterricht vor Ort weiterhin möglich.

Der Inzidenzwert könne zudem nicht mehr als alleiniges Kriterium für Lockerungen und Verschärfungen herangezogen werden. Kurz zuvor hatte Markus Söder erneut für die Einführung einer bundesweiten Krankenhausampel als Corona-Warnsystem plädiert.

In Bayern beträgt die Inzidenz derzeit 1350,5 und liegt damit über dem deutschlandweiten Wert von 1156,8, wie das Dashboard des Robert-Koch-Instituts zeigt (Stand vom Sonntag, 30. Januar 2022).