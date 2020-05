Corona-Lockerungen: Söder kündigt Öffnung der Freibäder in Bayern an

Nun ist es so weit: Freibäder in Bayern dürfen in der zweiten Woche der Pfingstferien, also ab dem 08. Juni, wieder öffnen. Das teilte Markus Söder am Freitagabend im Rahmen seiner Rede auf dem Online-CSU-Parteitag mit.

Neben Freibädern dürfen auch andere Schwimmbadanlagen wie Außenbereiche von Thermen öffnen. Doch auch in den Freibädern werden Einschränkungen und strenge Auflagen gelten.

Freibadöffnung: Kontaktbeschränkung und Abstandhalten

Wie überall sonst gilt auch in Freibädern: Der Mindestabstand muss gewahrt bleiben. Dies soll etwa durch Markierungen auf Liegewiesen gewährleistet werden. Eine weitere Überlegung die Einschränkung der Schwimmbahnen, auf denen dann nur in eine Richtung geschwommen werden darf. So soll vermieden werden, dass sich zwei Badegäste zu nahe kommen und der Mindestabstand nicht einzuhalten ist.

Die Deutsche Gesellschaft für das Badewesen (DGfB) empfiehlt auch die Begrenzung der Personenzahl im Schwimmbecken. In anderen Bädern, wie zum Beispiel in Köln, gibt es die Möglichkeit, online Tickets für das Freibad zu reservieren - spontane Besuche sind dort nicht vorgesehen.

So könnte auch eine Lösung für bayerische Freibäder aussehen: Abstand, Besucherbegrenzung und Online-Reservierungen. Auch die Kontaktbeschränkungen gelten in Freibädern: Es dürfen sich also zwei Haushalte auf der Wiese zusammensetzen, Gruppenbildungen sind im Freibad ebenso untersagt wie anderswo.

