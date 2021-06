Penzberg 07.06.2021

Mann attackiert Ehefrau mit Stichwaffe: Schwer verletzt

Ein Mann hat in Penzberg (Landkreis Weilheim-Schongau) seine Ehefrau zu Hause mit einem Messer attackiert und schwer verletzt. Die 32-jährige Frau wurde am Sonntag mit mehreren Stichverletzungen in ein Krankenhaus gebracht, wie die Polizei am Montag mitteilte. Die Frau sei nicht in Lebensgefahr. Nachbarn hätten am Sonntagabend Schreie aus dem Haus des Ehepaars gehört, hieß es. Wenig später flüchtete sich die 32-Jährige blutüberströmt in das Nachbarhaus und brach dort zusammen.