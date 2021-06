München vor 38 Minuten

MAN will in München ab 2024 E-Lastwagen bauen

Der Lastwagenbauer MAN bereitet die Serienproduktion schwerer Elektro-Lastwagen im Werk München vor. «Bereits in den nächsten Wochen beginnen wir hier mit der Produktion der ersten Prototypen», sagte Vorstandschef Andreas Tostmann am Mittwoch bei der Eröffnung des MAN-eMobility-Centers in München. Bis Ende 2023 sollen die Mitarbeiter für die Serienproduktion qualifiziert werden. «2024 werden wir dann unseren neuen, schweren E-Truck der Öffentlichkeit vorstellen.»