Großbrand auf Bauernhof in Niederbayern: Millionenschaden und dutzende tote Tiere: Bei einem Großbrand in einem landwirtschaftlichen Anwesen in Engersöd, Gemeinde Malgersdorf, (Landkreis Rottal-Inn) sind in der Nacht zum Sonntag etwa 50 Kälber und Rinder gestorben.

Kurz nach 1.30 Uhr war der Notruf bei der Einsatzzentrale in Straubing eingegangen. Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr standen bereits mehrere Stallungen und Silos des Vierseit-Hofes im Vollbrand.

200 Einsatzkräfte kämpfen gegen Großbrand in Engersöd

Wie die Polizei mitteilte, entstand bei dem Feuer ein Schaden von vorläufig geschätzten 1,5 Millionen Euro. Rund 200 Einsatzkräfte löschten die brennenden Scheunen und Silos, von denen jedoch einige völlig zerstört wurden.

In den Stallungen befanden sich laut Polizei etwa 150 Tiere. Dutzende Tiere konnten vor den Flammen gerettet werden, doch etwa 50 Kälber und Rinder verendeten. Zahlreiche Tiere liefen zunächst verstört herum und mussten eingefangen und provisorisch untergebracht werden. Eingesetzt war vor Ort auch ein Kriseninterventionsteam zur Betreuung.

Menschen wurden bei dem Großbrand nicht verletzt. Die Brandursache war zunächst unklar. Die Kripo Passau ermittelt.