Eine Achtjährige aus Berlin ist im Urlaub in Oberbayern mit einem Kettcar rund 50 Meter eine Böschung hinabgestürzt. Sie zog sich dabei schwere Verletzungen zu. Das Mädchen fuhr in Marktschellenberg (Landkreis Berchtesgadener Land) zusammen mit einer Zwölfjährigen auf einer Straße bergab, als beide mit dem Kinderfahrzeug von der Fahrbahn abkamen, wie das Bayerische Rote Kreuz am Freitag berichtete.

Die Ältere habe sich noch rechtzeitig in Sicherheit bringen können, die Achtjährige sei mit dem Kettcar die steile Böschung hinunter gefallen. Sie wurde nach dem Unfall am Donnerstag mit einem Rettungshubschrauber in ein Salzburger Krankenhaus geflogen. Die Zwölfjährige, die ebenfalls aus Berlin stammt, sei mit dem Schrecken davon gekommen, hieß es.