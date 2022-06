In Bayern wird ein Glückspilz gesucht: Bis 2032 darf sich eine bislang Unbekannte oder ein bislang Unbekannter über monatlich 5000 Euro extra auf dem Konto freuen. Wenn er oder sie sich bei der Staatlichen Lotterie- und Spielbankverwaltung als Glücks-Spirale-Teilnehmer oder Teilnehmerin meldet, darf gefeiert werden. Der Gewinner oder die Gewinner wurde am Samstagabend (04. Juni 2022) bei der Zusatzlotterie Sieger-Chance in München mit der Gewinnzahl 451072 in der Gewinnklasse 2 gezogen.

Bis Ende 2025 ist Zeit, den Gewinn einzulösen. Ausgegeben wurde die Spielquittung in einer Annahmestelle im Münchner Stadtgebiet. Weitere Sieger-Chance-Gewinne in Höhe von je 10.000 Euro fielen ebenfalls nach Bayern, Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen, wie lotto-bayern.de auf seiner Website berichtet.





Vorschaubild: © Erik Mclean/unsplash.com